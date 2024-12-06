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Юрий Лоза рассказал, чем он питается в период поста

0:48
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, какую постную пищу он ест в период Рождественского поста.

морские водоросли
Фото: commons.wikimedia.org by 김아름, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
морские водоросли

Юрий Лоза объяснил, что соблюдает Рождественский пост, кушая овощи и морепродукты.

Автор и исполнитель хита "Плот" сделал интересное для себя гастрономическое открытие, поедая водоросли, которые называют морской капустой.

"Я смешал в равных пропорциях салат из морской капусты с салатом из капусты обыкновенной. Они слились по вкусу как родные! Вот уж действительно, век живи — век учись", — написал артист в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему не стоит верить распродажам "чёрная пятница". Певец считает, что скидки работают нечестно.

Уточнения

Рожде́ственский пост (Фили́ппов пост, в просторечии Фили́пповки) — пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции. Соблюдается с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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