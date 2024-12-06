Гоша Куценко появился на публике с дочерьми от фотомодели

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко посетил премьеру фильма "Совсем ошалели!" в компании своих дочерей от модели Ирины Скриниченко.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гоша Куценко с дочерьми

Музыкант Леонид Агутин, написавший две песни для этого проекта, поделился в личном блоге фотографией, на которой запечатлены юные наследницы Гоши Куценко — 10-летняя Евгения и 7-летняя Светлана.

У Гоши Куценко также есть взрослая дочь Полина от бывшей возлюбленной, актрисы Марии Порошиной. В 2017 году старшая наследница окончила театральный институт имени Бориса Щукина. На церемонии вручения диплома присутствовали и мать, и отец девушки, которые смогли сохранить дружеские отношения ради дочери.

Гоша Куценко рассказывал, что с уважением относится к Марии, и она отвечает ему тем же. По его словам, его нынешняя супруга не ревнует к экс-избраннице, поскольку это бессмысленно.

Ранее стало известно о том, что дочь Майкла Джексона выходит замуж.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр украинского происхождения - театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.