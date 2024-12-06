Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница хита "Монако" Люся Чеботина рассказала, что роднит её с певицей Ириной Аллегровой.

Фото: https://vk.com/allegrovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Аллегровой is licensed under public doman Певицы Люся Чеботина и Ирина Аллегрова

Люся Чеботина рассказала, что ей льстит то, что Игорь Крутой сравнил её с Ириной Аллегровой.

"Для меня эта большая честь, буду ровняться, постараюсь не оплошать", — пообещала Чеботина.

Она согласилась с таким сравнением, отметив, что с шальной императрицей российской эстрады её роднит жёсткий и упорный характер.

"Эта жёсткость нам лишь добавляет шарма. Она очень обаятельная, очень харизматичная женщина, которую обожает и любит вся страна", — объяснила молодая певица в беседе с "Блокнотом".

Чеботина подчеркнула, что каждый раз появление Аллегровой на сцене производит максимальный эффект.

Ранее 72-летняя Ирина Аллегрова заговорила о возвращении на сцену.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).



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