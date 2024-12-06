Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой

Исполнительница хита "Монако" Люся Чеботина рассказала, что роднит её с певицей Ириной Аллегровой.
Люся Чеботина рассказала, что ей льстит то, что Игорь Крутой сравнил её с Ириной Аллегровой.
"Для меня эта большая честь, буду ровняться, постараюсь не оплошать", — пообещала Чеботина.
Она согласилась с таким сравнением, отметив, что с шальной императрицей российской эстрады её роднит жёсткий и упорный характер.
"Эта жёсткость нам лишь добавляет шарма. Она очень обаятельная, очень харизматичная женщина, которую обожает и любит вся страна", — объяснила молодая певица в беседе с "Блокнотом".
Чеботина подчеркнула, что каждый раз появление Аллегровой на сцене производит максимальный эффект.
Ранее 72-летняя Ирина Аллегрова заговорила о возвращении на сцену.
Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.