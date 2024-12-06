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Стал известен райдер эпатажной певицы Натальи Штурм

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная своим участием в различных ток-шоу певица Наталья Штурм просит всего 550 тысяч рублей за 45-минутное выступление в канун Нового года.

Наталья Штурм
Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Штурм

Как стало известно "Абзацу", скандальное поведение на телеэкранах не способствовало росту её популярности среди россиян. Именно поэтому артистка готова выступить в праздничную неделю всего за 500 тысяч.

Кроме того, у исполнительницы хита "Окончен школьный роман" есть определённые требования к условиям проведения выступления. Так, она приедет на площадку с двумя танцорами, и до места проведения корпоратива должен быть предоставлен трансфер.

Гримёрка должна быть обеспечена охраной и запираться на ключ. Внутри необходимо подготовить стол, на котором будут минеральная вода без газа, бутерброды с ветчиной и колбасой без жира, горячий зелёный чай, сок манго из расчёта на четырёх человек и салфетки — не менее пяти стандартных упаковок.

Следует отметить, что Наталья Штурм уже много лет не употребляет алкоголь.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о возможности замены Лии Ахеджаковой в комедии "Ирония судьбы".

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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