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Представитель Андрея Макаревича* призвал забрать у Виталия Бородина недвижимость певца

Шоу-бизнес

Общественные активисты движения "Ветераны России" призывают изъять в пользу страны российскую недвижимость Андрея Макаревича*.

Певец Андрей Макаревич
Фото: https://vk.com/andreymakarevich by ВК-аккаунт Андрея Макаревича is licensed under public doman
Певец Андрей Макаревич

Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин порекомендовал председателю общественного движения "Ветераны России" Ильдару Резяпову конфисковать недвижимость лидера группы "Машина времени" у активиста Виталия Бородина.

Ранее сообщалось, что у живущего в Израиле Андрея Макаревича* нашли около 70 объектов недвижимости в России.

"Если господин Резяпов найдёт у Андрея Вадимовича какую-то собственность, то пусть заберёт её у господина Бородина", — цитирует слова представителя Макаревича* aif.ru.

Общественники обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием изъять недвижимость певца Андрея Макаревича в пользу государства, а позже передать её семьям участников СВО.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. Народный артист Российской Федерации (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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