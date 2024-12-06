Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в оформлении интерьера, которые осложняют быт
Стало известно, ради чего 11-летний сын Яны Рудковской работает без выходных
Российский МИД призывает граждан срочно покинуть Сирию
Истинные гурманы выбирают блины с начинкой из яблок и корицы
Узнайте, как легко обеспечить здоровый сад и высокие урожаи
Мария Погребняк честно ответила на вопрос, делала ли она пластику глаз
Как сделать маленькое чёрное платье эффектным? Лучшие советы стилистов
Немецкие машины оказались в лидерах списка часто попадающих в ДТП
Океаны Земли: их истоки спрятаны в глубинах космоса

Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась против замены актрисы Лии Ахеджаковой на Елизавету Боярскую в советской комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Светлана Немоляева
Фото: youtube.com by канал НЕСТЕРЕНКО ЦЕНТР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светлана Немоляева

Она объяснила, что зрители уже запомнили фильм в его оригинальном виде, поэтому вносить какие-либо изменения уже поздно.

"Я считаю, что ничего менять не нужно. Лия снималась в этом фильме очень давно, когда была другим человеком, настоящей артисткой. Это сейчас её куда-то понесло. Политика не имеет отношения к искусству. Тем более что её роль в картине небольшая. Люди уже привыкли к такой "Иронии судьбы", — цитирует Немоляеву "Абзац".

При этом актриса выразила понимание чувств тех, кто находится на фронте. Она осознаёт, что им может быть неприятно видеть человека, который открыто поддерживает Вооружённые силы Украины.

Ранее Лолита высказалась об итогах уходящего года.

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.
 

Ли́я Меджи́довна Ахеджа́кова (род. 9 июля 1938, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Разгромить Россию на поле боя Запад не сможет — политолог Борис Шмелёв об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону Ирина Малова Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна Любовь Степушова Трамп хочет сделать руководителем NASA космического туриста Джареда Айзекмана Игорь Буккер
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог
Перестала быть мамой-праздником: дочь Аланы Мамаевой упрекнула её из-за нежелании готовить еду
Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают
Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году
Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой
Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость
Как очистить унитаз от известкового налета без повреждений
Лолита высказалась об итогах уходящего года: Богу виднее
Губительное завершение эры МКС: может ли вывод станции с орбиты привести к экологической катастрофе
Абхазия столкнулась с нехваткой средств для выплаты зарплат бюджетникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.