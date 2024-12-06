Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась против замены актрисы Лии Ахеджаковой на Елизавету Боярскую в советской комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Фото: youtube.com by канал НЕСТЕРЕНКО ЦЕНТР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Немоляева

Она объяснила, что зрители уже запомнили фильм в его оригинальном виде, поэтому вносить какие-либо изменения уже поздно.

"Я считаю, что ничего менять не нужно. Лия снималась в этом фильме очень давно, когда была другим человеком, настоящей артисткой. Это сейчас её куда-то понесло. Политика не имеет отношения к искусству. Тем более что её роль в картине небольшая. Люди уже привыкли к такой "Иронии судьбы", — цитирует Немоляеву "Абзац".

При этом актриса выразила понимание чувств тех, кто находится на фронте. Она осознаёт, что им может быть неприятно видеть человека, который открыто поддерживает Вооружённые силы Украины.

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Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.





Ли́я Меджи́довна Ахеджа́кова (род. 9 июля 1938, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



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