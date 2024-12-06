Лолита высказалась об итогах уходящего года: Богу виднее

Певица Лолита Милявская не разделяет традиции подводить итоги года, которые так любят многие россияне. Она также не стремится загадывать желания на Новый год.
По словам артистки, она отмечает, удалось ли ей выполнить задуманное в течение года, а не только в конце.
"Я всегда считаю, что Богу виднее. Поэтому я всегда говорю: "Как ты решишь, так и будет", — цитирует её VOICE.
Певица уже купила себе подарок на Новый год — это микрофон. Её близкие, по её словам, просто хотят быть ближе к ней. Дочь Ева предпочитает книги, а не туфли и платья. В завершение Лолита Милявская отметила, что участие в "голой" вечеринке стало для неё кармическим уроком.
Ранее стало известно, что Раиса Рязанова стала жертвой мошенников.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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