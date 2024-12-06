Лолита высказалась об итогах уходящего года: Богу виднее

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Певица Лолита Милявская не разделяет традиции подводить итоги года, которые так любят многие россияне. Она также не стремится загадывать желания на Новый год.

Фото: vk.com by канал Анна Головко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

По словам артистки, она отмечает, удалось ли ей выполнить задуманное в течение года, а не только в конце.

"Я всегда считаю, что Богу виднее. Поэтому я всегда говорю: "Как ты решишь, так и будет", — цитирует её VOICE.

Певица уже купила себе подарок на Новый год — это микрофон. Её близкие, по её словам, просто хотят быть ближе к ней. Дочь Ева предпочитает книги, а не туфли и платья. В завершение Лолита Милявская отметила, что участие в "голой" вечеринке стало для неё кармическим уроком.

Ранее стало известно, что Раиса Рязанова стала жертвой мошенников.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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