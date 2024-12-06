Раиса Рязанова стала жертвой мошенников: сколько денег отдала актриса

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Народная артистка Российской Федерации Раиса Рязанова стала жертвой мошенничества, передав злоумышленникам четыре миллиона рублей.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раиса Рязанова

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, с актрисой связались люди, которые представились сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что Рязанова попала в список тех, кто якобы спонсирует Вооружённые силы Украины (ВСУ). По их словам, со счёта актрисы было списано 30 миллионов рублей, которые были переведены перешедшему на сторону противника бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову.

Чтобы доказать свою непричастность к поддержке украинских сил, актриса должна была перевести ещё четыре миллиона рублей. Рязанова сняла деньги и произнесла кодовое слово "Шура" при передаче средств.

Когда артистка осознала, что стала жертвой мошенников, она написала заявление в полицию.

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Уточнения

Раи́са Ива́новна Ряза́нова (род. 31 октября 1944, Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации (2005), лауреат Государственной премии СССР (1981).



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