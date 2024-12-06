Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном

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Мария Погребняк отметила 3 месяца со дня рождения сына, устроив фотосессию с младенцем.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк отмечает каждый месяц жизни сына Владимира в формате полноценного дня рождения.

Звезда Интернета опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков с профессиональной гламурной фотосессии. Блогер облачилась в костюм ангела из блестящей серой ткани с перьевыми крыльями. Ребёнок на фото одет лишь в памперс.

"Завтра Владимиру три месяца! Такой большой уже парень", — написала плод кадрами Мария.

Ранее Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж Игорь Головинский.

Уточнения

Младе́нец грудной ребёнок — ребёнок в возрасте от рождения до года. Различают период новорожденности (первые 4 недели после рождения) и грудной возраст (от 4 недель до 1 года).



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