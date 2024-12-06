Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном

Мария Погребняк отметила 3 месяца со дня рождения сына, устроив фотосессию с младенцем.
Мария Погребняк отмечает каждый месяц жизни сына Владимира в формате полноценного дня рождения.
Звезда Интернета опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков с профессиональной гламурной фотосессии. Блогер облачилась в костюм ангела из блестящей серой ткани с перьевыми крыльями. Ребёнок на фото одет лишь в памперс.
"Завтра Владимиру три месяца! Такой большой уже парень", — написала плод кадрами Мария.
Ранее Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж Игорь Головинский.
Младе́нец грудной ребёнок — ребёнок в возрасте от рождения до года. Различают период новорожденности (первые 4 недели после рождения) и грудной возраст (от 4 недель до 1 года).
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.