Лариса Лужина осудила выбор Эльдара Рязанова и назвала Барбару Брыльску сухой селёдкой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина выразила своё несогласие с решением режиссёра Эльдара Рязанова пригласить на главную роль в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром" польскую актрису Барбару Брыльску.

Фото: youtube.com by канал Ivan Agatov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Барбара Брыльска

По словам Ларисы Лужиной, её мнение не связано с политическими взглядами актрисы, которая в последнее время активно критикует россиян. Она считает, что Брыльска изначально не подходила на роль Нади Шевелёвой.

"Когда вышел фильм, я была в недоумении, почему Эльдар Александрович выбрал именно её. Ведь было много актрис, которые могли бы прекрасно сыграть эту роль. А Барбара совершенно не обаятельная и холодная. На экране она выглядела как "сухая селедка", — поделилась Лариса Лужина в беседе с "АиФ".

По её мнению, фильм "Ирония судьбы…" стал успешным благодаря участию Валентины Талызиной, которая озвучивала главную героиню, и Аллы Пугачёвой, исполнившей значимые композиции.

Ранее рэпер Леван Горозия также высказался о своей супруге.

Уточнения

Лари́са Анато́льевна Лу́жина (род. 4 марта 1939, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (1989).



Барба́ра Бры́льска (пол. Barbara Brylska, род. 5 июня 1941, Скотники, Озоркув, Згежский повят, Вартеланд, Нацистская Германия) — польская актриса театра и кино.





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