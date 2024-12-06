Жена Дмитрия Диброва показала мужа и сыновей в семейный праздник

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва Полина поздравила 11-летнего сына Фёдора в день рождения мальчика.

Фото: https://www.instagram.com/polinadibrova by Инстаграм Полины Дибровой is licensed under public doman Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй

Полина Диброва опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем и сыновьями. Она рассказал, что сегодня день рождения у её среднего сына Фёдора.

"11 лет исполнилось парню, даже не вериться. Родившись богатырских размеров, 4100 и 56 см, он очень чувственный, тонкий и ранимый мальчик. При этом сверх справедливый и обязательный", — написала под кадрами Полина.

Жена телеведущего рассказала, что Фёдор переживает за всё и берёт на себя ответственность в любых ситуациях, когда требуется контроль, например, во время посадки на самолёт.

Она поведала, что Фёдор за два месяца распланировал праздник в честь своего дня рождения, составив список гостей и определившись с дизайном торта.

У Дибровых трое детей: 10-летний Илья, 11-летний Федор и 15-летний Александр.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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