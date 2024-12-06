Ирина Безрукова рассказала об ангельской душе своего умершего сына Андрея в день его рождения

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова почтила память своего покойного сына Андрея, который умер в 25 лет.

Фото: https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official by Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public doman Актриса Ирина Безрукова с сыном

Ирина Безрукова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии со своим умершим сыном в день рождения наследника. Она охарактеризовала своего ребёнка, как доброго, справедливого и мудрого.

"Меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребёнок был необыкновенный… Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше", — рассказала актриса.

Безрукова отметила, что за 25 лет её мальчик, рождённый в браке с актёром Игорем Ливановым, не совершил ни одной серьёзной ошибки, всегда спеша поддержать и утешить окружающих людей.

"C Днём Рождения, мой ангел, люблю, твоя Ма", — обратилась к сыну Ирина.

Андрей Ливанов ушёл из жизни 14 марта 2015 года. Причиной смерти парня, страдающего сахарным диабетом, стал несчастный случай. Он упал и ударился головой о плитку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая.



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