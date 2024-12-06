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Настасья Самбурская попала в чёрный список артистов: реакция актрисы

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В YouTube-шоу "Пацаны" Настасья Самбурская, известная певица и актриса, рассказала, что попала в чёрный список артистов, который существует в определённых кругах.

Настасья Самбурская
Фото: vk.com by канал Настасья Самбурская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

Она подчеркнула, что не может раскрыть все детали, но уточнила, что речь идёт не о конкретном месте или бренде, а о музыкальных кругах в целом.

Настасья Самбурская убеждена, что для такого решения не было веских причин, и она возмущена, что оказалась в числе тех, кого не хотят видеть.

"Меня удивляет, что судьба артистов находится в руках небольшой группы людей, которые решают, как будет. Мне это неприятно", — заявила она.

Ранее Настасья Самбурская признавалась, что решила стать актрисой из-за денег. Она окончательно определилась с профессией, когда узнала о гонораре Сергея Безрукова.

Напомним, что Анна Хилькевич ранее рассказала, чем закончился её конфликт с няней.

 

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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