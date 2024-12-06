Настасья Самбурская попала в чёрный список артистов: реакция актрисы

В YouTube-шоу "Пацаны" Настасья Самбурская, известная певица и актриса, рассказала, что попала в чёрный список артистов, который существует в определённых кругах.
Она подчеркнула, что не может раскрыть все детали, но уточнила, что речь идёт не о конкретном месте или бренде, а о музыкальных кругах в целом.
Настасья Самбурская убеждена, что для такого решения не было веских причин, и она возмущена, что оказалась в числе тех, кого не хотят видеть.
"Меня удивляет, что судьба артистов находится в руках небольшой группы людей, которые решают, как будет. Мне это неприятно", — заявила она.
Ранее Настасья Самбурская признавалась, что решила стать актрисой из-за денег. Она окончательно определилась с профессией, когда узнала о гонораре Сергея Безрукова.
Напомним, что Анна Хилькевич ранее рассказала, чем закончился её конфликт с няней.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.
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