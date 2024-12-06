Анна Хилькевич раскрыла, чем закончился её конфликт с няней

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Актриса Анна Хилькевич рассказала, что поговорила со своей няней после того, как та шокировала её своим поступком. По словам артистки, им удалось избежать увольнения.

Фото: vk.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

Анна Хилькевич поделилась с поклонниками, что няня уложила её дочь Оливию спать вместе с собой, пока родителей не было дома. Для актрисы такая ситуация была неприемлема.

Она объяснила, что прочитала комментарии, но всё равно считает, что няня должна была спросить у неё, стоит ли забирать девочку в свою кровать.

"У нас есть свои правила: каждый шаг, связанный с ребёнком, няня обсуждает со мной. Сегодня утром мы обсудили этот вопрос, я попросила так больше не делать, и вроде бы всё нормально, мы договорились. Надеюсь, всё будет хорошо", — поделилась звезда "Универа".

Ранее стало известно, что россиянин заплатил 34 миллиона рублей за ужин с Ксенией Собчак.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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