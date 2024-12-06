Перестала быть мамой-праздником: дочь Аланы Мамаевой упрекнула её из-за нежелании готовить еду

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь модели Аланы Мамаевой рассказала, что в их семье готовит она, либо домработница.

Фото: https://vk.com/alanamamaevapublic by ВК-аккаунт Аланы Мамаевой is licensed under public doman Модель Алана Мамаева

Алана и её дочь Алиса стали участниками кулинарном шоу "Дети рулят". Девочка рассказала о нежелании 37-летней матери брать на себя обязанности по приготовлению еды.

Алиса поведала, что её мама ест очень мало и следит за тем, чтобы её наследники не переедали сладостей.

"Готовить мама не умеет — это делаю я или наша помощница по дому. Любимая фраза моей мамы: "Не разводи бардак!" — рассказала дочь модели на шоу.

Мамаева рассказала, что перестала быть для детей мамой-праздником. Она призналась, что платит дочери деньги, чтобы она навела порядок в доме.

Алиса — дочь Аланы от футболиста Павла Мамаева. У звезды также есть сын Алекс от первого брака.

Ранее Алана Мамаева рассказала о самом издевательском испытании на шоу "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Па́вел Константи́нович Мама́ев (род. 17 сентября 1988[…], Шишкин Лес, Московская область) — российский футболист, полузащитник. Чемпион России.

