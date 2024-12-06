Певица Бьянка похвасталась кольцом, которое подарил ей Натан

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Королева российского R'n'B певица Бьянка рассказала о необычном подарке рэпера Натана.

Фото: https://vk.com/biankanumber by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public doman Певица Бьянка

Бьянка сообщила, что Натан подарил ей кольцо, но не обручальное. Рэпер вручил певице кольцо с надписью "Спаси и сохрани".

Артистка задумалась над тем, чтобы вернуть подарок женатому и любвеобильному рэперу.

"Мы разговаривали про музыку. Я, видимо, что-то грустное сказала, и он мне его подарил", — рассказала Бьянка в интервью Алёне Жигаловой.

Бьянка, однако, призналась, что быстро потеряла презент рэпера, не найдя его в чемодане при перелётах.

Ранее Алёна Жигалова рассказала, что любовница Натана ждала от него ребёнка в тот же период, что и супруга рэпера.

Уточнения

Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!».



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