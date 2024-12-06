Россиянин заплатил 34 млн за ужин с Ксенией Собчак: раскрыта личность мужчины

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поделилась в своём Telegram-канале, что некий Андрей оплатил ужин с ней на сумму 34 миллиона рублей.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Этот мужчина приобрёл право на ужин с Ксенией на аукционе "Action", организованном Светланой Бондарчук. Телеведущая опубликовала чек на 34 611 111 рублей, подтверждающий факт оплаты.

"Андрей заплатил, скоро идём ужинать", — написала Ксения.

"Action" — это благотворительный фонд, созданный Светланой Бондарчук и Евгенией Поповой. Его цель — помогать детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Личность мужчины уже установлена. О нём известно лишь, что он "человек приличный и покупает не в первый раз". Других подробностей не раскрывается.

Каждый год фонд проводит киновечер, на котором показывают несколько короткометражных фильмов от известных режиссёров. Среди гостей вечера — известные политики, бизнесмены и деятели культуры, которые выступают в роли благотворителей.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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