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Валентина Талызина объяснила, почему не стоит вырезать Лию Ахеджакову из советской комедии

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина решительно выступила против замены Лии Ахеджаковой в знаменитой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Лия Ахеджакова
Фото: vk.com by канал Гена Юдичев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лия Ахеджакова

В беседе с NEWS. RU Валентина Талызина напомнила, что Лия Ахеджакова, хоть и является оратором в жизни, в кино и на сцене всегда остаётся актрисой. Она призвала не подвергать сомнению наследие режиссёра Эльдара Рязанова.

"Я категорически против этого! Не нужно трогать Эльдара Рязанова! Лия Ахеджакова — оратор, а в этом фильме она создаёт образ. Она всё-таки хоть и небольшая, но артистка. Менять ничего не надо, я категорически против. Оставьте Эльдара Рязанова в покое", — подчеркнула Талызина.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, после очередного выступления Лии Ахеджаковой в поддержку Украины, предложил заменить её в советской новогодней комедии на актрису Елизавету Боярскую с помощью нейросетей.

Ранее Геннадий Хазанов рассказал, почему отказался от сольных выступлений.

Уточнения

Ли́я Меджи́довна Ахеджа́кова (род. 9 июля 1938, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (род. 22 января 1935, Омск, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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