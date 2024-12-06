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Геннадий Хазанов раскрыл, почему перестал выступать сольно: зритель изменился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов более десяти лет назад перестал выступать с сольными номерами из-за того, что зрители стали менее культурными. Об этом он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда".

Геннадий Хазанов
Фото: vk.com by канал Историс. Откройте, Давид!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Геннадий Хазанов

По словам артиста, он отказался от моноспектаклей, потому что ему стало неудобно выступать перед зрителями, которые приходят на него посмотреть.

"После 1991 года, когда рухнул Советский Союз, у меня постепенно начала ослабевать способность отвечать на запросы зрительного зала. Зритель кардинально изменился. Огромная часть публики — это представители нуворишей", — объяснил он свою позицию.

Геннадий Хазанов вспомнил, как однажды в киноконцертном зале "Октябрь" зрители в первом ряду распивали шампанское. Они направляли пробки от бутылок прямо на сцену.

Артист рассказал, что у зрителей не было посуды для распития спиртных напитков, но были железные банки из-под пива. Сначала они выпили то, что было внутри, а затем наливали туда шампанское.

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Уточнения

Генна́дий Ви́кторович Хаза́нов (род. 1 декабря 1945, Москва, СССР) — советский и российский артист эстрады, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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