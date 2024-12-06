Геннадий Хазанов раскрыл, почему перестал выступать сольно: зритель изменился

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов более десяти лет назад перестал выступать с сольными номерами из-за того, что зрители стали менее культурными. Об этом он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда".
По словам артиста, он отказался от моноспектаклей, потому что ему стало неудобно выступать перед зрителями, которые приходят на него посмотреть.
"После 1991 года, когда рухнул Советский Союз, у меня постепенно начала ослабевать способность отвечать на запросы зрительного зала. Зритель кардинально изменился. Огромная часть публики — это представители нуворишей", — объяснил он свою позицию.
Геннадий Хазанов вспомнил, как однажды в киноконцертном зале "Октябрь" зрители в первом ряду распивали шампанское. Они направляли пробки от бутылок прямо на сцену.
Артист рассказал, что у зрителей не было посуды для распития спиртных напитков, но были железные банки из-под пива. Сначала они выпили то, что было внутри, а затем наливали туда шампанское.
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Генна́дий Ви́кторович Хаза́нов (род. 1 декабря 1945, Москва, СССР) — советский и российский артист эстрады, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, общественный деятель.
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