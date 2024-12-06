Zivert обмазала Лолиту вазелином на новогоднем концерте

Певица Zivert, известная также как Юлия Сытник, на красной ковровой дорожке в Москве во время новогоднего концерта облила свою коллегу Лолиту Милявскую вазелином.

Как сообщает "Комсомольская правда", встреча двух артисток произошла на мероприятии "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!". Юлия Zivert была одета в чёрный латексный костюм, который был щедро покрыт вазелином.

Лолита, прервав общение с журналистами, подбежала к Zivert, чтобы поздравить её с выходом нового трека. Она обняла певицу, но та предупредила, что её костюм испачкан вазелином.

"Ничего страшного. Я тебя люблю. Ты как всегда богиня. Богиня! Я теперь пахну моей любимой певицей, кстати", — сказала Лолита, испачкав руки в вазелине.

Недавно Юлия Zivert отметила своё 34-летие и намекнула, что пока не нашла спутника жизни.