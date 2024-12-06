Раскрыты гонорары ведущих голубых огоньков

В этом году ведущими новогодних "Голубых огоньков" на телевидении станут Андрей Малахов, Николай Басков, Юлия Барановская и Татьяна Веденеева. Продюсер Сергей Дворцов поделился с "Абзацем", что артисты, представляющие номера исполнителей, получают за свою работу гонорар.

По словам Дворцова, стоимость одной съёмочной смены составляет от одного до трёх миллионов рублей. Если у ведущего нет звёздного статуса и его приглашают на короткое время, то такие деньги он может получить за все рабочие дни.

"Гонорар зависит от уровня и статуса артиста. В любом случае окончательную сумму определяют продюсеры проектов между собой", — рассказал Дворцов.

Кроме того, на съёмочной площадке новогодних шоу могут заработать и актёры массовки, так как попасть на съёмки может любой желающий. Необходимо быть готовым провести там весь день и отказаться от телефонной связи.