Сергей Шнуров отказался снимать на публике обручальное кольцо

Певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вышел на сцену концерта "Вечерний звук" с обручальным кольцом, как сообщает "Комсомольская правда".

Для мероприятия музыкант выбрал серую футболку и голубые спортивные штаны. На безымянном пальце его правой руки блестело обручальное кольцо. Журналисты предполагают, что артист надеется сохранить отношения с Ольгой Абрамовой.

На вопрос корреспондентов об изменениях в своей сексуальной жизни Сергей Шнуров ответил, что не ведёт дневник.

"Поэтому не могу вам точно сказать: мне нужно посмотреть записи", — передаёт его слова VOICE.

Ольга Абрамова стала четвёртой супругой музыканта. В их браке родилось двое детей, которых они скрывают от публики. 16 сентября 2024 года женщина подала на развод.