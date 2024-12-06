Анджелина Джоли раскрыла профессию мечты: поклонники шокированы

Голливудская актриса Анджелина Джоли в недавнем выпуске вечернего шоу Джимми Феллона поделилась своим неожиданным признанием. Она рассказала, что в детстве мечтала стать директором похоронного бюро.

По словам Джоли, к этой мысли её подтолкнула смерть близкого человека. После того как ушёл её дедушка, она задумалась о том, что такие события должны быть не только грустными, но и "празднованием жизни".

"Я не боюсь смерти и чувствую себя с ней комфортно. Я подумала: "Это было бы отличным карьерным путём для меня… Я могла бы сделать эту сферу лучше". Это звучит очень странно, эксцентрично и мрачно, но на самом деле я потеряла дедушку и была очень расстроена его похоронами", — пояснила актриса.

Анджелина уверена, что процесс прощания с близкими людьми требует пересмотра. Она считает, что если бы не стала актрисой, то занялась бы продвижением в сфере похорон.