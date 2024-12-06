Аршавин публично высмеял Барановскую, хранившую его вещи 12 лет

Футболист Андрей Аршавин в эфире программы "Карты, деньги, два мяча" с юмором отозвался о своей бывшей возлюбленной, телеведущей Юлии Барановской. Он отметил, что она хранила его вещи в течение 12 лет.

Недавно Андрей получил сообщение от Юлии с предложением встретиться, чтобы она могла вернуть ему оставшиеся после расставания вещи. Он был удивлён и подумал, что женщина сошла с ума, ведь они уже 12 лет не живут вместе.

"Мы встретились с её дочкой, и я спросил, что произошло с её мамой. Она сказала, что у них затопило квартиру, а там были мои вещи, поэтому она решила вернуть их", — поделился своими мыслями Андрей.

Аршавин подчеркнул, что не жалеет о расставании с матерью троих своих детей, так как после этого её карьера пошла в гору. Он убеждён, что поступил правильно, раз у неё всё хорошо.