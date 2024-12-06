Отар Кушанашвили обрушился с критикой в адрес Петрова, требующего 50 млн рублей гонорара

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказал мнение, что актёр Александр Петров, который требует многомиллионный гонорар за съёмки в рекламе, не заслуживает таких больших денег.

Отар Кушанашвили обратил внимание на заявление представителя артиста о том, что актёр требует 50 миллионов рублей за съёмки в рекламе. Эта сумма шокировала не только общественность, но и самого журналиста.

Он уверенно заявил, что актёр не заслуживает таких денег, и сам он не заплатил бы ему больше пяти миллионов рублей.

"Каждый раз мы сталкиваемся с людьми, которые чрезмерно превозносят себя, но на самом деле не представляют никакой ценности", — сказал журналист в эфире YouTube-канала "Кейсконтроль".

В заключение Отар Кушанашвили отметил, что такая ситуация касается не только Александра Петрова, но и многих других представителей российского шоу-бизнеса. По его мнению, никто из них не заслуживает тех денег, которые получает.