Валерий Сюткин раскрыл формулу успеха в шоу-бизнесе

Валерий Сюткин, заслуженный артист РФ, поделился с Teleprogramma. pro формулой успеха в мире шоу-бизнеса.

Музыкант дал ценный совет молодым исполнителям, стремящимся найти своё место в музыкальной индустрии.

"Если вы уже добились успеха, не останавливайтесь на достигнутом! Продолжайте работать над собой, и тогда успех придёт к вам ещё большим", — поделился певец.

Валерий Сюткин также рекомендует выработать привычку много работать, соблюдать спортивный режим и постоянно развиваться. Он считает, что необходимо укрепить характер, чтобы создать свою судьбу.

Артист вспомнил, что 10 лет шёл к тому, чтобы оказаться на сцене. По его мнению, гений — это человек, который осознает свой талант, но продолжает упорно работать.