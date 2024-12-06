Анна Седокова впала в депрессию на фоне слухов о примирении с мужем

Певица Анна Седокова, некогда известная как солистка группы "ВИА Гра", вновь оказалась в состоянии депрессии. На фоне слухов о возможном примирении с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, она призналась, что её разочаровывают люди.

Недавно Анна Седокова стала часто посещать матчи своего супруга и даже хвасталась полученными от него цветами, что вызвало бурные обсуждения их возможного воссоединения. Поклонники были убеждены, что артистка передумает разводиться, однако она вновь начала жаловаться на жизнь.

"Как же меня достали разочаровывающие люди… Я больше никогда никого к себе не подпущу. Вот честно", — написала Анна в своём блоге, не вдаваясь в подробности.

Многие считают, что эти слова могут намекать на очередные проблемы в их браке. Суд дал супругам время до 9 декабря, чтобы они смогли преодолеть кризис и отказаться от развода.