Лолита дала совет россиянам с низким либидо

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам, страдающим от снижения либидо, и порекомендовала обратиться к эндокринологу. Её слова были опубликованы NEWS. RU.

Исполнительница также связала проблемы с сексуальным желанием с отсутствием объекта вожделения.

"Если либидо падает, это может означать только одно — некого хотеть. А когда некого, то и либидо снижается", — подчеркнула она.

В начале декабря стало известно, что по статистике за прошедший год россияне стали реже заниматься сексом. Сексологи отметили, что именно низкое либидо стало основным запросом в 2024 году.

Лолита Милявская также столкнулась с подобной проблемой, но она считает, что это нормально в её возрасте.

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) усомнилась в правдивости приведённой информации и заверила, что "у всех всё нормально".