Сергей Шнуров высказался о популярности Надежды Кадышевой: проходящая

Сергей Шнуров, музыкант и фронтмен группы "Ленинград", считает, что вторая волна популярности народной артистки России Надежды Кадышевой не будет длиться долго.

В беседе с NEWS.RU он отметил, что тренды в интернете быстро сменяются, однако песни исполнительницы действительно хороши.

По словам Сергея Шнурова, интерес к творчеству Надежды Кадышевой возродился после того, как кто-то создал забавный видеоролик в Tik Tok с использованием её трека.

"Популярность в интернете непостоянна, она приходит и уходит волнами. Эта популярность, к сожалению, временная", — заявил он.

В 2024 году в сети стали популярны композиции Надежды Кадышевой "Плывёт веночек" и "Течёт ручей". В августе стало известно, что артистка просит за своё выступление 1,5 миллиона рублей, при этом спрос на её концерты вырос в два раза.