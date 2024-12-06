Лию Ахеджакову предложили убрать из советской новогодней комедии

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил заменить актрису Лию Ахеджакову в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" на Лизу Боярскую, используя технологию нейросети.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, Бородин уверен, что большинство россиян не захотят видеть в этом фильме актрису, которая открыто поддерживает ВСУ.

С подобной инициативой в феврале 2023 года выступала и депутат Госдумы Ольга Занко. Она предлагала удалить актрису Барбару Брыльску из фильма и заменить её на Валентину Талызину, используя технологию "дипфейк".

Несколько дней назад в интернете появилось видео со спектакля Лии Ахеджаковой "Мой внук Вениамин", который проходил в Лос-Анджелесе. На этом видео актриса чётко произносит слова "Слава Украине!" в ответ на благодарность одной из поклонниц.