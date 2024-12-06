Хазанов раскрыл, с какими проблемами столкнулся из-за израильского паспорта

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов поделился историей о том, как ему отказали в получении визы в Великобританию из-за отсутствия полноценного израильского паспорта. Об этом он рассказал в интервью Sheinkin40 на YouTube.

Геннадий Хазанов объяснил, что в 90-х годах он получил не только израильское гражданство, но и так называемый "дракон" — заграничный паспорт, который даёт право на въезд в более чем 150 стран мира.

Однако позднее ему выдали "лессе-пассе" — израильский проездной документ, который позволяет без визы посещать меньшее количество стран.

"С этим документом мне не выдали визу в Великобританию. У меня нет претензий ни к кому, но осадок остался", — отметил Хазанов.

Также артист сообщил, что полгода назад в Израиле ему сделали операцию на сердце.