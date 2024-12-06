Ольга Бузова показала, как выглядит 53-летняя Марина Федункив после родов

Певица Ольга Бузова в своём личном блоге поделилась видеозаписью, на которой запечатлена вместе с юмористкой Мариной Федункив, недавно ставшей матерью.

Марина Федункив не стала уходить в декретный отпуск и приняла решение продолжить работу над съёмками фильма "Равиоли Оли", главную роль в котором исполняет Ольга Бузова.

Исполнительница опубликовала короткий видеоролик, на котором она запечатлена вместе с комедийной актрисой.

"А кто это у нас?" — подписала певица под видео.

Марина Федункив стала матерью в 53 года. Она рассказала, что благодаря профессионализму врачей смогла самостоятельно выносить и родить ребёнка.

Известно, что Марина и её муж, итальянец Стефано Маджи, стали родителями мальчика, имя которого пока не раскрывается.