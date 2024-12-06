Стас Пьеха раскрыл свои отношения с сестрой: в разных метавселенных

Певец Стас Пьеха поделился в программе "Тема" на RU.TV, что в детстве у него были непростые отношения с сестрой Эрикой.

Артист рассказал, что они росли и воспитывались по-разному. Из-за сильной занятости родителей он даже оказался в детском доме, а у его сестры не было такого жизненного опыта.

"С сестрой мы пересекались редко, только по праздникам. Примерно до 14 лет мы как-то особо не контактировали. У нас был лёгкий дисконнект. Мы существовали в разных метавселенных", — пояснил Стас Пьеха.

Однако всё изменилось после того, как он начал бороться с наркологической зависимостью. Ему удалось выстроить не только тёплые дружеские отношения с сестрой, но и рабочие.

Стас и Эрика открыли наркологическую клинику, вместе работают над клипами. Кроме того, сестра артиста имеет образование архитектора, поэтому они делают инсталляции для концертов и многое другое.