Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Лобода довольно быстро стала в России знаменитостью, при этом проявляя обходительность и уважение к коллегам. Но искренность певицы ставит под сомнение история рассказанная светским обозревателем Никитой Даниловым.

Фото: Канал t.me/natali_star74 by Скриншот канала t.me/natali_star74, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Натали

По словам журналиста в 2014 году на премии "RU.TV", где исполнительница хита "О, Боже, какой мужчина!" Натали получила награду, Лобода показала себя не с лучшей стороны.

В тот день Натали была счастлива, публика восторженно её принимала, и только Лобода критиковала стиль, тексты и песню певицы.

"Я ненавижу эту Натали, певичка деревенщина, поёт для быдла и сельчанок, её эта песенка про мужчину, ребят, просто дно, это не песня — это частушка. Да если бы я хотела, я могла бы одним звонком её убрать из чартов. Смотришь на эту Натали и понимаешь какой у россиян убогий вкус”, — заявила украинская артистка.

Данилов отметил, что в то время обладающая внешностью "на любителя" Светлана ещё не достигла пика популярности и могла так реагировать из зависти, ведь миловидная красотка Натали очаровала всех не только талантом, но и женским обаянием.

По мнению обозревателя, возможно, Лободе не нравилась "нескандальность" Натали, её уважение к коллегам и неконфликтность — поистине редкое качество для звезды.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).





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