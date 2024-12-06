Уехавшая в Израиль Ахеджакова владеет российской недвижимостью на сотню миллионов рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова, переехавшая в Израиль после начала СВО, владеет в России недвижимостью более чем на сотню миллионов рублей.

Фото: YouTube канал Телеканал Дождь by Скриншот видео YouTube канала Телеканал Дождь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лия Ахеджакова

По данным SHOT, опубликованным на фоне сообщений об очередном заявлении актрисы в поддержку Украины, в собственности Ахеджаковой находятся дом в элитном посёлке за 100 млн рублей и квартира у метро "Проспект Вернадского".

Ещё с советских времён Ахеджакова жила с подругой Аллой Будницкой на старинной даче в элитном посёлке "Московский писатель" в Новой Москве. Там же они построили дом и владеют им вместе. Этот объект недвижимости может стоить около 100 млн рублей.

У Ахеджаковой также есть квартира в брежневке возле метро "Проспект Вернадского", где прописан её муж Владимир Персиянов. Сейчас такое жильё стоит около 15 млн рублей.

Актриса продолжает гастролировать за рубежом. Так, на днях она выступила в Лос-Анджелесе, где в очередной раз выразила поддержку киевскому режиму. За что получила букет цветов от кого-то из зрителей. А в России общественники из движения "Сорок сороков" призвали признать её иноагентом и лишить звания народной артистки РФ.

Уточнения

Ли́я Меджи́довна Ахеджа́кова (род. 9 июля 1938, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



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