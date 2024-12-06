Популярные музыканты учат российских школьников и студентов создавать хиты

Подрастающее поколение поможет закрыть запрос российского общества на свежее звучание в современной музыке. Востребованные артисты научат молодых музыкантов создавать оригинальные хиты.
По данным Mash, участники групп IOWA, Jane Air и Settlers помогут школьникам и студентам из регионов в создании демок, аранжировок, сведении, мастеринге и другом необходимом для воплощения хита.
Это происходит в рамках бесплатного образовательного курса для школьников и студентов по сонграйтингу от МТС Лейбла на онлайн-платформе "Поколение М".
Инициаторы говорят о растущем количестве желающих писать в жанрах хип-хоп, рок и попса, а заинтересованные компании готовы раскручивать талантливую молодёжь.
Первый поток курса окончили уже более 1200 человек из разных регионов России и русскоязычные жители Беларуси, Казахстана, Турции и Японии.
Музыка́льный жанр — род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.