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Популярные музыканты учат российских школьников и студентов создавать хиты

1:02
Шоу-бизнес

Подрастающее поколение поможет закрыть запрос российского общества на свежее звучание в современной музыке. Востребованные артисты научат молодых музыкантов создавать оригинальные хиты.

у микрофона
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
у микрофона

По данным Mash, участники групп IOWA, Jane Air и Settlers помогут школьникам и студентам из регионов в создании демок, аранжировок, сведении, мастеринге и другом необходимом для воплощения хита.

Это происходит в рамках бесплатного образовательного курса для школьников и студентов по сонграйтингу от МТС Лейбла на онлайн-платформе "Поколение М".

Инициаторы говорят о растущем количестве желающих писать в жанрах хип-хоп, рок и попса, а заинтересованные компании готовы раскручивать талантливую молодёжь.

Первый поток курса окончили уже более 1200 человек из разных регионов России и русскоязычные жители Беларуси, Казахстана, Турции и Японии.

Уточнения

Музыка́льный жанр — род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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