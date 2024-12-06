Продюсер Рудченко объяснил желанием заработать приезд Ренаты Литвиновой в Москву

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко заявил, что актриса Рената Литвинова приехала в Россию зарабатывать.

Фото: YouTube канал RFI на русском by Скриншот видео YouTube канала RFI на русском, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рената Литвинова

"Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Когда им готовы заплатить, они всегда приедут", — заявил он.

В то же время её появление на Родине нельзя считать окончательным возвращением, говорит Рудченко. Она и раньше посещала Москву, чтобы повидаться с родными.

Рената Литвинова эмигрировала в Париж в 2022 году, где играет в театре, участвует в модных показах и различных мероприятиях. Актриса и режиссёр также работает над собственными проектами.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.



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