Шнуров запретил использовать его 3D-модель и снимать фильм о группе Ленинград

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Шнуров в эфире "НАШЕго Радио" заявил, что не поддерживает идею создания художественного фильма о коллективе группы "Ленинград", фронтменом которой является уже много лет.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Шнуров

По словам рок-музыканта, ему много раз поступали предложения от различных продюсеров рассказать историю группы в формате большого кино. Однако он не видит в этом смысла и выражает надежду, что при его жизни этого не произойдёт.

"Более того, я написал в завещании, что потом мою 3D-модель нельзя использовать", — цитирует его Газета.ру.

Это заявление прозвучало на фоне недавних экспериментов с "оживлением" Юрия Никулина и разговоров о том, что в новой экранизации сериала про Штирлица будут использовать образ Вячеслава Тихонова.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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