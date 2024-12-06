Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

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Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Фото: YouTube канал @muz_loft by Скриншот видео YouTube канала @muz_loft, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Пресняков

По словам Елены Пресняковой, 33-летний Никита сильно изменился и почти не общается с близкими. Она сообщила, что они почти не поддерживают связь.

"У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся", — рассказала она.

После начала специальной военной операции Никита Пресняков переехал в США, где решил попробовать себя в качестве клипмейкера и пытается строить вокальную карьеру. Но пока без особого успеха — билеты на выступления почти не продаются.

Также он исполняет чужие песни. Ранее вдова автора песни "На заре" заявила, что Никита Пресняков использует этот хит в США без её разрешения.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



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