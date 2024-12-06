Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.
По словам Елены Пресняковой, 33-летний Никита сильно изменился и почти не общается с близкими. Она сообщила, что они почти не поддерживают связь.
"У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся", — рассказала она.
После начала специальной военной операции Никита Пресняков переехал в США, где решил попробовать себя в качестве клипмейкера и пытается строить вокальную карьеру. Но пока без особого успеха — билеты на выступления почти не продаются.
Также он исполняет чужие песни. Ранее вдова автора песни "На заре" заявила, что Никита Пресняков использует этот хит в США без её разрешения.
Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.