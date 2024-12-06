Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова серьёзными разборками за хиты Ласкового мая

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин остался недоволен решением суда по делу о правах на песни "Ласкового мая" и намерен устроить "серьезные разборки" со вдовой Юрия Шатунова.

Фото: commons.wikimedia.org by AvtonomovIlya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юрий Шатунов

5 декабря Разин обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей с просьбой "отменить постановление суда первой и апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение".

Он также подал жалобу в Четвертый кассационный суд Краснодара и в пятницу намерен обратиться в Верховный суд РФ с жалобой на судей Краснодарского края. В разговоре с журналистами он заявил, что суды продолжаются и в кассационной инстанции оспорено решение Ставропольского суда. В Оренбурге состоится ещё один процесс.

"Также я обратился к прокурору Москвы и прокурору ЦАО на противоправные действия в отношении сотрудников милиции", — рассказал Андрей.

Он заявил о "незаконных задержаниях, обысках и запугивании" его свидетелей, добавив, что у него есть опыт "наказания недобросовестных правоохранителей".

Напомним, что хиты группы начали делить в 1992 году. Разин утверждает, что автор песен Сергей Кузнецов заключил с ним контракт. В августе в суде Сочи признали исключительные права на 23 композиции за семьей Шатунова, но Разин намерен оспорить это решение.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы "Ласковый май".



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