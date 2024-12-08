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Актриса София Каштанова объяснила, как меняется образ современной женщины в сериалах

1:04
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" София Каштанова рассказала, как трансформируется женский образ в российских сериалах.

Актриса София Каштанова
Фото: https://vk.com/sofiacastanova by ВК-аккаунт Софии Каштановой is licensed under public doman
Актриса София Каштанова

София Каштанова отметила, что 5 лет назад женщина в сериалах разыгрывала из себя Золушку, которая терпит страдания ради счастливого финала.

Ранее актёры Кирилл Зайцев и Мария Берар проанализировали образы Евгения Онегина и Татьяны Лариной с точки зрения современности.

"Кассу делали мужские персонажи, а женщины были на вторых ролях — в лучшем случае "новая девушка Бонда", — цитирует слова звезды "Вечерняя Москва".

Актриса считает, что пассивные героини уходят в прошлое, а на первый план выступают активные и успешные во всех сферах жизни женщины.

"У женщин, наконец, появился голос. К нам теперь нужно прислушиваться, а мужчинам, наверное, стоит запастись терпением и принять новые правила игры с уважением к женщине", — высказалась о новых тенденциях София.

Уточнения

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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