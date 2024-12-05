Анастасия Решетова раскритиковала женщин за одинаковые пластиковые лица

Модель Анастасия Решетова пристыдила женщин, которые в погоне за бьюти трендами теряют естественную красоту.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати неожиданно встала на защиту естественной красоты. Она обратила внимание на то, что социальные сети заполонили женщины с однотипной внешностью, лишённой индивидуальности.
"Зачем эти пластиковые лица, которые полностью маскируют реальность? Особенно молодым девочкам. Хочу, чтобы мы чаще давали себе и другим быть такими, какие мы есть", — поделилась своим мнением знаменитость.
Ранее певица Алсу призналась, что случайно сделала рекламу Анастасии Решетовой.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.