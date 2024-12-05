Анастасия Решетова раскритиковала женщин за одинаковые пластиковые лица

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова пристыдила женщин, которые в погоне за бьюти трендами теряют естественную красоту.

Фото: https://vk.com/n.reshetova96 by ВК-аккаунт Анастасии Решетовой is licensed under public doman Модель Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати неожиданно встала на защиту естественной красоты. Она обратила внимание на то, что социальные сети заполонили женщины с однотипной внешностью, лишённой индивидуальности.

"Зачем эти пластиковые лица, которые полностью маскируют реальность? Особенно молодым девочкам. Хочу, чтобы мы чаще давали себе и другим быть такими, какие мы есть", — поделилась своим мнением знаменитость.

Ранее певица Алсу призналась, что случайно сделала рекламу Анастасии Решетовой.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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