Блогер Дина Саева ответила на слухи о том, что сделала козий подбородок

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дина Саева отреагировала на ажиотаж, который вызвала новость о том, что она сделала себе пластическую операцию на лице.

Фото: https://vk.com/senoritasaeva by ВК-аккаунт Дины Саевой is licensed under public doman Блогер Дина Саева

Блогеры Дина Саева и Оксана Самойлова сняли совместный ролик. После него на звезду Интернета посыпались сотни комментариев. Девушку заподозрили в том, что она сделала себе "козий подбородок" (бьюти-процедура, направленная на то, чтобы сделать подбородок более узким и вытянутым).

Блогер-миллионник заверила, что не делала подобные процедуры.

"Коротко и ясно — нет, я не делала себе никакой подбородок. Это моё обычное строение. Филлеров здесь нет. Просто такое строение и неудачный кадр", — объяснила 25-летняя звезда в социальных сетях.

Подписчики блогера не унимались и продолжали упорствовать в своих подозрениях.

"Ага, только филлеров в подбородке не видно, как бы она его ни сжимала. Видно же, что сделала", — писали фолловеры под постом Саевой.

Ранее Хирург заявил, что певец Дима Билан вернул себе "юношескую наполненность лица".

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.