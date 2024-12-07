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Сын Александра Ширвиндта похвастался богатым наследством

1:17
Шоу-бизнес

Наследник актёра Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт показал ценную вещь, доставшуюся ему по наследству.

Телеведущий Михаил Ширвиндт
Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman
Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт опубликовал в "Инстаграме"* кадры с красивыми старинными часами. Он объяснил, что эти часы — его главное фамильное наследство.

На обратной стороне часового механизма, по словам телеведущего, имеются сведения о перемещениях часов с 1840 года, когда они из Англии попали к прадеду Михаила.

"Последний обозначенный хозяин — Светлана Владимировна Белоусова, моя бабушка. Имя мамы и моё собственное ещё предстоит написать", — написал под кадрами Ширвиндт-младший.

Он объяснил, что даже не подозревал о том, что часы 18-го века очень ценные.

"Меня распирает гордость от того, что таких часов в мире больше нет", — объяснил Михаил.

Телеведущий отметил, что он один может наслаждаться красивым боем старинных часов.

Ранее сын Александра Ширвиндта заявил, что не против "оживления" отца в кино с помощью дипфейка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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