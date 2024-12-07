Сын Александра Ширвиндта похвастался богатым наследством

Наследник актёра Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт показал ценную вещь, доставшуюся ему по наследству.
Михаил Ширвиндт опубликовал в "Инстаграме"* кадры с красивыми старинными часами. Он объяснил, что эти часы — его главное фамильное наследство.
На обратной стороне часового механизма, по словам телеведущего, имеются сведения о перемещениях часов с 1840 года, когда они из Англии попали к прадеду Михаила.
"Последний обозначенный хозяин — Светлана Владимировна Белоусова, моя бабушка. Имя мамы и моё собственное ещё предстоит написать", — написал под кадрами Ширвиндт-младший.
Он объяснил, что даже не подозревал о том, что часы 18-го века очень ценные.
"Меня распирает гордость от того, что таких часов в мире больше нет", — объяснил Михаил.
Телеведущий отметил, что он один может наслаждаться красивым боем старинных часов.
Ранее сын Александра Ширвиндта заявил, что не против "оживления" отца в кино с помощью дипфейка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989).
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