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Лариса Гузеева оплакала смерть своего рыжего кота Персика

1:05
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о гибели котика по кличке Персик.

Котёнок Персик
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman
Котёнок Персик

Большая любительница животных Лариса Гузеева поделилась с поклонниками скорбной новостью. Она рассказала, что внезапно умер кот по кличке Персик.

"Умер мой золотой, мой маленький, мой прекрасный Персик. Прожил всего -ничего — месяцев 6-7. Как могла выхаживала, лечила, спасала. Оторвала от сердца и передала в чудесные добрые руки", — написала ведущая шоу "Давай поженимся!" в "Инстаграме"* под видео с игривым котёнком.

Звезда заверила, чото о Персике хорошо заботились, однако он "сгорел за один день".

"Мы все плачем и плачем", — пожаловалась телесваха.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Лариса Гузеева подобрала на отдыхе в Болгарии милого рыжего котёнка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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