Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду

Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа в новом сериале от НБО о Гарри Поттере может исполнить чернокожий артист.
Поклонники романов и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере забеспокоились. Их встревожила новость о том, что роль Северуса Снейпа доверили чернокожему актёру Паапе Эссьеду.
Фанаты волшебной истории недовольны тем, что Северус Снейп в новой экранизации романов писательницы Джоан Роулинг может выглядеть нетрадиционно в угоду политической повестке.
Ранее сообщалось, что звезду фильмов о Гарри Поттера, сыгравшего роль Рона Уизли, Руперта Гринта обвинили в махинациях.
Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.
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