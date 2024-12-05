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Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду

0:44
Шоу-бизнес

Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа в новом сериале от НБО о Гарри Поттере может исполнить чернокожий артист.

персонажа Гарри Поттера Северус Снейп
Фото: https://t.me/starhitru by Телеграм-канал СтарХит is licensed under public doman
персонажа Гарри Поттера Северус Снейп

Поклонники романов и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере забеспокоились. Их встревожила новость о том, что роль Северуса Снейпа доверили чернокожему актёру Паапе Эссьеду.

Фанаты волшебной истории недовольны тем, что Северус Снейп в новой экранизации романов писательницы Джоан Роулинг может выглядеть нетрадиционно в угоду политической повестке.

Ранее сообщалось, что звезду фильмов о Гарри Поттера, сыгравшего роль Рона Уизли, Руперта Гринта обвинили в махинациях.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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