Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду

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Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа в новом сериале от НБО о Гарри Поттере может исполнить чернокожий артист.

Фото: https://t.me/starhitru by Телеграм-канал СтарХит is licensed under public doman персонажа Гарри Поттера Северус Снейп

Поклонники романов и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере забеспокоились. Их встревожила новость о том, что роль Северуса Снейпа доверили чернокожему актёру Паапе Эссьеду.

Фанаты волшебной истории недовольны тем, что Северус Снейп в новой экранизации романов писательницы Джоан Роулинг может выглядеть нетрадиционно в угоду политической повестке.

Ранее сообщалось, что звезду фильмов о Гарри Поттера, сыгравшего роль Рона Уизли, Руперта Гринта обвинили в махинациях.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.



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