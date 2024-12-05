Солист группы Иванушки Кирилл Туриченко заявил о желании стать отцом

Женившийся недавно участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал о планах по поводу прибавления в семье.
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко в конце осени отпраздновал свадьбу с избранницей по имени Дарья. Певец объяснил, что хотел бы завести не менее двух детей.
Туриченко рассказал, что намерен в строгости воспитывать наследников, чтобы они умели добиваться успеха в жизни самостоятельно.
"Я за то, чтобы в детстве не всё получали, а развивались сами. На всём готовеньком — это легко", — поделился своим мнение Кирилл на вечеринке Made in Russia.
Ранее 27-летняя певица Мия Бойка заявила о готовности стать матерью и женой.
«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.