Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Procter & Gamble ищет партнёров, чтобы защитить прибыль от любых тарифов Трампа
Влияние кошек на эмоциональное развитие детей: что говорят эксперты
С благодарностью за Победу: ветераны получают выплаты к годовщине Битвы под Москвой
Ваш идеальный компаньон: кошки, которые любят людей
Как сделать яркий макияж за 5 минут
Хотите попасть в настоящую сказку? Приезжайте в природный парк Олений
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Учёные фиксируют необъяснимые явления: новая гипотеза о бессмертии души
Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать

Бьянка раскрыла, зачем артистам алкоголь в райдере

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в интервью Алёне Жигаловой поделилась, что забирает домой алкоголь, который указан в её райдере.

Бьянка
Фото: youtube.com by канал СЛОВО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бьянка

Она объяснила, что у каждого артиста в райдере есть пункт об алкоголе. Сама Бьянка предпочитает употреблять его вместе с близкими на праздниках.

"Все знайте, зачем артисты включают в райдер алкоголь, причём самый дорогой. Чтобы увезти его домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю", — отметила Жигалова.

Бьянка рассказала, что спокойно относится к алкоголю, но иногда любит посидеть с подругами на кухне и выпить бокал вина. При этом артистка не злоупотребляет им, так как часто выглядит опухшей после выпитого.

Ранее Айза поделилась минусами Москвы.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Антарктида под угрозой: вулканы подо льдом могут проснуться
Суд отобрал землю и дом у Александра Невзорова* в Петербурге
Shell и Equinor объединяют усилия на континентальном шельфе
Лариса Долина рассказала, что учится рэпу
Секрет приготовления идеальной тушёной капусты
Волшебный танец Геминиды: в небе разгорится последний звездопад 2024 года
Прохор Шаляпин высказался о ценах в Большой театр: неадекватные
Бабушка Никиты Преснякова призналась, что внук отдалился от семьи
Как обеспечить идеальные условия для замиокулькаса
Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.