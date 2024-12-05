Бьянка раскрыла, зачем артистам алкоголь в райдере

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в интервью Алёне Жигаловой поделилась, что забирает домой алкоголь, который указан в её райдере.
Она объяснила, что у каждого артиста в райдере есть пункт об алкоголе. Сама Бьянка предпочитает употреблять его вместе с близкими на праздниках.
"Все знайте, зачем артисты включают в райдер алкоголь, причём самый дорогой. Чтобы увезти его домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю", — отметила Жигалова.
Бьянка рассказала, что спокойно относится к алкоголю, но иногда любит посидеть с подругами на кухне и выпить бокал вина. При этом артистка не злоупотребляет им, так как часто выглядит опухшей после выпитого.
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Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.
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