Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце с 8-летней дочерью Мией украсили дом к Новому году. Сын актрисы Тимофей не принял участие в предпраздничной суете.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором они с дочкой Мией готовятся к празднованию Нового года. Мать и дочь разобрали разные новогодние безделушки — подушки, бокалы, светильники.

"У нас дома новогодняя атмосфера. Мы с Мией кайфуем", — написала под кадрами Муцениеце.

Сын актрисы Тимофей предпочитает жить с отцом, актёром Павлом Прилучным и его новой супругой Зепюр Брутян.

Ранее жена Павла Прилучного рассказала о прибавлении в их семье.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.



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