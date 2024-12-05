Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея

Актриса Агата Муцениеце с 8-летней дочерью Мией украсили дом к Новому году. Сын актрисы Тимофей не принял участие в предпраздничной суете.
Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором они с дочкой Мией готовятся к празднованию Нового года. Мать и дочь разобрали разные новогодние безделушки — подушки, бокалы, светильники.
"У нас дома новогодняя атмосфера. Мы с Мией кайфуем", — написала под кадрами Муцениеце.
Сын актрисы Тимофей предпочитает жить с отцом, актёром Павлом Прилучным и его новой супругой Зепюр Брутян.
Ранее жена Павла Прилучного рассказала о прибавлении в их семье.
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Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
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