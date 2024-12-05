Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать

Блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась своим опытом жизни в Москве и на Бали. В интервью Алёне Жигаловой она рассказала, что в столице стоимость жизни значительно выше, чем на острове.
Айза вспомнила, как незадолго до съёмок заказала гречку с салатом за четыре тысячи рублей, но её даже не привезли. Также она заметила, что в России много денег уходит на такси, в то время как на Бали она может арендовать байк на месяц.
По словам блогерши, для комфортной жизни в Москве необходимо много работать.
"У меня нет физического здоровья так много работать. И когда я здесь, то дети живут у моей мамы. Я их не вижу, потому что мотаюсь по съёмкам, наряжаюсь. А там — зубы почистила и проходила до следующего дня, в чём проснулась", — рассказала Айза о главном минусе жизни в Москве.
Айза занимается покупкой и продажей недвижимости на Бали. По её словам, она стала работать меньше, а зарабатывать больше.
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Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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