Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась своим опытом жизни в Москве и на Бали. В интервью Алёне Жигаловой она рассказала, что в столице стоимость жизни значительно выше, чем на острове.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза-Лилуна Ай

Айза вспомнила, как незадолго до съёмок заказала гречку с салатом за четыре тысячи рублей, но её даже не привезли. Также она заметила, что в России много денег уходит на такси, в то время как на Бали она может арендовать байк на месяц.

По словам блогерши, для комфортной жизни в Москве необходимо много работать.

"У меня нет физического здоровья так много работать. И когда я здесь, то дети живут у моей мамы. Я их не вижу, потому что мотаюсь по съёмкам, наряжаюсь. А там — зубы почистила и проходила до следующего дня, в чём проснулась", — рассказала Айза о главном минусе жизни в Москве.

Айза занимается покупкой и продажей недвижимости на Бали. По её словам, она стала работать меньше, а зарабатывать больше.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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